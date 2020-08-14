В Украине заработал Facebook Pay: как воспользоваться

В Украине с 13 августа стал доступен платежный сервис Facebook Pay.

Об этом сообщает Liga.Tech. Отмечается, что к сервису можно привязать банковскую карту Mastercard. Платежи проходят в долларах по курсу банка. Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal.

Пока сервис доступен только в десктопной версии. Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвования через встроенный механизм сбора денег на Facebook, а также купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блогеров.

Facebook Pay – единая система онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, запущенная в ноябре 2019 года. Она позволяет проводить платежи внутри сервисов компании, подключив банковскую карту платежных систем Mastercard, Visa и PayPal. В частности, покупать товары внутри Instagram и проводить денежные переводы внутри Messenger и WhatsApp.

Какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года в Украине Apple Pay стал доступен для клиентов любого банка.