Запретят кредиты под 0%: украинцев ждет банковское новшество
В Украине вступит в силу закон, который обяжет финансовые учреждения раскрывать полную стоимость микрокредитов – ссуд, которые меньше минимальной зарплаты 5000 гривен и краткосрочных заимствований (до одного месяца).
Соответствующий документ уже подписал президент Владимир Зеленский. Закон вступает в силу через 3 месяца со дня его опубликования – в январе 2021 года.
Финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента. В частности это касается и рекламы.
Будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать в течение короткого льготного периода, что приводит к неправильному пониманию стоимости кредита потребителем.
Договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе, а именно:
полную процентную ставку
наличие дополнительных и сопутствующих услуг
ориентировочную общую стоимость кредита
график платежей
информацию о санкциях в случае просрочки.
Штрафы за просрочку
Появится максимальная планка штрафов и пени – двойная сумма кредита. В то же время такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон (даже если такое условие предусмотрено в договоре).
Также закон предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредитам может меняться в худшую для клиента сторону.
Именно штрафы в случае просрочки могут удвоить-утроить или даже увеличить долг в десять раз. Клиенты могут не разобраться в графике платежей. В то же время система уплаты штрафов может быть прописана слишком сложно, поэтому заемщик не понимает их объема.
Штраф может составить, например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день. К этому может добавляться пеня, например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки.
Что дает закон
Закон усилит защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также обезопасит кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будет способствовать уменьшению доли проблемной задолженности.
Также закон устанавливает максимальную планку штрафных санкций, которые банк может начислить клиенту в случае просрочки выплат по кредиту.
Ранее OBOZREVATEL объяснял, что такое микрокредит и условия его возвращения.