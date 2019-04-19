В Украине заметно подорожала пасхальная корзина: сколько заплатим

В Украине пасхальная корзина в 2019 году подорожала на 8% – до 435 гривен.

В частности, стоимость соответствующей корзины продуктов в прошлом году составляла 404 гривни, пишет директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook

Домашняя пасха (две штуки по 550 грамм каждая) за год выросла в цене на 7%, до 73,2 гривни.

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В то же время яйца подешевели на 17%, до 22,7 гривни за десяток.

Буженина в крупных продуктовых сетях подорожала на 12%, до 108,3 гривни за 400 грамм, сало – на 7%, до 30,6 гривни за 400 грамм.

Стоимость твердого сыра за год поднялась на 10%, до 83,2 гривни за 400 грамм, сливочного масла – на 10%, до 40,3 гривни за 200 грамм, хрена – на 10%, до 9,5 гривни за 250 грамм.

При этом за соль придется заплатить на 8% больше, чем в прошлом году – 2,8 гривни за 250 грамм, а вино подорожало на 9% – до 64,3 гривни за бутылку.

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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