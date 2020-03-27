В Украине закроют большинство рынков: кому разрешат работать

В Украине в условиях карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом закроют большинство продуктовых рынков, кроме тех,на которых сведут к минимуму опасность инфицирования.

О предусмотренных мерах рассказал на брифинге в пятницу, 27 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы прорабатываем вопрос продуктовых рынков. И если они будут соблюдать санитарные нормы и противоэпидемические меры, часть из них продолжат работать, а часть все же закроем. Поскольку большое скопление людей возле продуктового лотка приведет к инфицированию", – пояснил он.

В Украине закроют большинство рынков sbu.ua

"Мы понимаем и вопросы пищевой безопасности. Это взвешенное решение. Мы его сегодня же рассмотрим на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Будет выдано отдельное распоряжение и постановление главного санитарного врача о том, какие именно продуктовые рынки не должны работать во время карантина", – резюмировал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам регионов и призвал закрыть большие рынки, а на маленьких контролировать количество людей.

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