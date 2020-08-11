В Украине впервые за долгое время зафиксировали отрицательную инфляцию: что это значит

Цены в Украине снизились. 24 Канал
В Украине в июле 2020 года базовый индекс потребительских цен составил -0,1%, что свидетельствует о негативной инфляции.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Отрицательная инфляция – это процессы роста покупательской способности граждан, падения уровня цен, изъятие из оборота "лишних денег", повышение контроля за валютой и сферой внешней торговли.
Таким образом в стране зафиксировано падение цен на товары и услуги впервые за долгое время.
В январе-июне 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 1,4%.
В июне 2020 года базовый индекс потребительских цен составил 0,0%. В 2019 году базовый индекс потребительских цен повысился на 3,9%.
Государственный бюджет на 2020 год был пересмотрен, исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост потребительских цен на 11,6% (декабрь к декабрю) вместо ранее запланированных 5,5%. Также в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.
Как сообщал OBOZREVATEL, цена на арбузы в Украине в средине июля оказалась на треть выше, чем год назад.
Как пояснили эксперты, в Украине цены на продукты выросли из-за плохих погодных условий и ограничений, связанных с карантином.