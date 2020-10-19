В Украине заблокируют часть Smart-телевизоров: кого коснется

Компания LG начнет блокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах в Украине и странах постсоветского пространства.

Как уточнили в пресс-службе компании, блокировка будет касаться моделей телевизоров 2020 года выпуска. В частности, речь идет исключительно об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений. Телевизор продолжит работать на передачу ТВ-сигнала.

Изменения вступят в силу, начиная с 16 ноября 2020 года, когда LG начнет масштабное обновление прошивки.

Компания подготовила обновление встроенного программного обеспечения телевизоров LG. Однако с его автоматической установкой на несертифицированные устройства, услуги Smart TV "могут быть полностью недоступны или существенно ограничены".

"Чтобы предоставлять пользователям качественные услуги и функции LG Smart TV, компания LG обновляет программное обеспечение телевизора. Будет улучшена функция распознавания речи, домашняя панель управления – взаимодействие с устройствами IoT, подключение приложений LG Mobile ThinQ, Live Plus и исправлены ошибки", – сказано в сообщении.

Как проверить свой телевизор

Маркировка EAC подтверждает, что продукция прошла все лабораторные испытания и процедуры оценки и полностью соответствует их требованиям.

Номер модели и суффикс позволяет понять, для какого рынка был выпущен телевизор. Чтобы проверить, легальная ли купленная вами техника нужно ввести номер модели и суффикс в форму на сайте LG.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале компания Samsung начала блокировать в Украине работу смарт-телевизоров, которые были ввезены в страну по "серым" схемам.