В Украине взлетят цены на бензин: сколько будет стоить топливо

В Украине стоимость бензина марки А-95 может вырасти к концу года c 32,49 до 35-36 грн за литр.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, нефть марки Brent с начала года подорожала с $68.8 до около $86 за баррель. К стоимости "черного золота" привязаны цены и на светлые нефтепродукты. Следом за нефтью дорожает и импортный бензин. Украина же из 10 литров бензина, который продается на АЗС, 8 литров закупает за границей. Как рассказал эксперт энергетических рынков Геннадий Рябцев, подорожание импорта на 1% может привести к росту цена на бензин марки А-95 на 10 коп.

Но и это не предел. Экспорт нефти сокращается из-за американских санкций против Ирана. Снижение предложения приводит к росту цен. По оценкам одной из крупнейших в мире энергетических компаний Mercuria Energy Group Ltd., уже к концу этого года баррель может подорожать до $100. А это может привести к подорожанию литра А-95 в Украине еще как минимум на 2 грн.

Кроме того, если летом курс доллара был на уровне 25,5 грн/$, на данный момент стоимость валюты перешагнула психологическую отметку в 28 грн/$. По словам экс-президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, подорожание доллара на 1 грн приводит к росту цен на бензин – на 85 коп. В конце этого года, согласно прогнозу правительства, курс национальной валюты может быть на уровне 29,4 грн/$.

Таким образом, уже в конце 2018-го бензин может стоить 35,7 грн за литр. Правда, как поясняет Косянчук, операторы очень аккуратно пересматривают цены – боятся потерять.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук уверен, что летом стоимость бензина А-95 достигнет около 31 грн/л.