В Украине вывоз медмасок приравняли к контрабанде

Верховная Рада на внеочередном собрании в понедельник, 30 марта, приняла законопроект относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

За него проголосовали 275 депутатов, из них 205 голосов дала фракция "Слуга народа". Автором законопроекта №3271 является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Закон приняли за основу и в целом.

Какое наказание предусматривает закон

Как говорится в документе, за перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, вводятся существенные штрафы и уголовную ответственность. Законопроект дополнил УК Украины по статье 201 (контрабанда). К примеру, за вывоз в значительном размере – максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере – от трех до шести лет лишения свободы.

"Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка", – заявлял ранее премьер Денис Шмыгаль.

Масштабы контрабанды

Как рассказал глава Таможенной службы Максим Нефьодов, нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет. Их везут в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, забивают весь салон авто, отметил Нефьодов. Он также напомнил, что правительство временно ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения, среди которых медицинские маски.

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка заболевания в мире и объявленный Кабмином Украины карантин стали причиной панических настроений среди украинцев, что привело к резкому подорожанию медицинских масок в стране.

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