В Украине выросло число мошенничеств на коронавирусе: на чем зарабатывали преступники

В Украине активизировались различные преступники, которые наживаются на панике из-за вспышки коронавируса, предлагая доверчивым украинцам несуществующие маски и дезинфекторы с непонятным содержанием.

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Как сообщили в пресс-службе киберполиции, правоохранители проверили 344 сообщения о возможных преступлениях, которые касались онлайн-мошенничества во время покупки средств индивидуальной защиты. Были открыты 30 уголовных производств.

В частности, сотрудники киберполиции в Запорожской области и следователи Мелитополя установили личность мужчины, который "продавал" несуществующие медицинские маски и антисептики через соцсети. При этом он все это совершал, находясь в исправительной колонии. В числе пострадавших – около 70 человек. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Еще один случай мошенничества зафиксирован в Киеве. Злоумышленник использовал сайт объявлений для продажи защитных масок сомнительного качества, не имея соответствующих сертификатов и документов. У нарушителя изъяли 8 тысяч масок.

Кроме того, у другого жителя столицы изъяли 500 литров антисептика. Мужчина продавал незарегистрированное дезинфицирующее средство по 280 грн за литр. Подобные правонарушения также зафиксированы в Хмельницкой и Тернопольской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в разгар карантина активизировались мошенники, которые всего за несколько недель изобрели уже целый ряд схем. Пенсионерам звонят и пишут от имени НБУ и Пенсионного фонда, а молодым людям предлагают скачать "интерактивное приложение", чтобы увидеть, где находится ближайший зараженный коронавирусом.

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