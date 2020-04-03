Главная Новости
3 апреля • обновлено в 11:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине выросло число мошенничеств на коронавирусе: на чем зарабатывали преступники

1.1т
Читать материал на украинском

В Украине активизировались различные преступники, которые наживаются на панике из-за вспышки коронавируса, предлагая доверчивым украинцам несуществующие маски и дезинфекторы с непонятным содержанием.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщили в пресс-службе киберполиции, правоохранители проверили 344 сообщения о возможных преступлениях, которые касались онлайн-мошенничества во время покупки средств индивидуальной защиты. Были открыты 30 уголовных производств.

В Украине выросло число мошенничеств на коронавирусе: на чем зарабатывали преступники

В частности, сотрудники киберполиции в Запорожской области и следователи Мелитополя установили личность мужчины, который "продавал" несуществующие медицинские маски и антисептики через соцсети. При этом он все это совершал, находясь в исправительной колонии. В числе пострадавших – около 70 человек. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Еще один случай мошенничества зафиксирован в Киеве. Злоумышленник использовал сайт объявлений для продажи защитных масок сомнительного качества, не имея соответствующих сертификатов и документов. У нарушителя изъяли 8 тысяч масок.

Кроме того, у другого жителя столицы изъяли 500 литров антисептика. Мужчина продавал незарегистрированное дезинфицирующее средство по 280 грн за литр. Подобные правонарушения также зафиксированы в Хмельницкой и Тернопольской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в разгар карантина активизировались мошенники, которые всего за несколько недель изобрели уже целый ряд схем. Пенсионерам звонят и пишут от имени НБУ и Пенсионного фонда, а молодым людям предлагают скачать "интерактивное приложение", чтобы увидеть, где находится ближайший зараженный коронавирусом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
мошенники
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги