Также под контроль попали цены на маски и парацетамол

В списке есть гречка, молоко, яйца и другие продукты

В Украине с 18 мая вводится госрегулирование цен

В Украине 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение.

Как сообщила Госпотребслужба, речь идет также о товарах противоэпидемического назначения.

Как это будет?

До окончания карантина контролирующие органы будут призывать к изменению розничных цен на ряд товаров в случае их роста.

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем 5%.

Декларирования изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированного электронной подписи в Госпотребслужбу через ее официальный сайт.

Цены на продукты 112 Украина

Какие продукты будут контролировать

В перечень социально значимых товаров правительство внесло:

гречку,

сахар,

пшеничную муку высшего сорта,

макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта),

пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%,

ржано-пшеничный хлеб,

яйца категории С1,

тушку куриную,

минеральную воду без газа,

сливочное масло жирностью 72,5%.

Товары противоэпидемического значение в списке

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых:

парацетамол,

антисептики и дезинфицирующие средства,

средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).

Как сообщал OBOZREVATEL, постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также на средства индивидуальной защиты.

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