Главная Новости
18 мая • обновлено в 12:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине вступило в силу госрегулирование цен на гречку и сахар: полный список продуктов

  • В Украине с 18 мая вводится госрегулирование цен

  • В списке есть гречка, молоко, яйца и другие продукты

  • Также под контроль попали цены на маски и парацетамол

7.6т
Читать материал на украинском

В Украине 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение.

Как сообщила Госпотребслужба, речь идет также о товарах противоэпидемического назначения.

Как это будет?

До окончания карантина контролирующие органы будут призывать к изменению розничных цен на ряд товаров в случае их роста.

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем 5%.

Декларирования изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированного электронной подписи в Госпотребслужбу через ее официальный сайт.

Цены на продукты

Цены на продукты

112 Украина

Какие продукты будут контролировать

В перечень социально значимых товаров правительство внесло:

  • гречку,

  • сахар,

  • пшеничную муку высшего сорта,

  • макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта),

  • пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%,

  • ржано-пшеничный хлеб,

  • яйца категории С1,

  • тушку куриную,

  • минеральную воду без газа,

  • сливочное масло жирностью 72,5%.

Товары противоэпидемического значение в списке

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых:

  • парацетамол,

  • антисептики и дезинфицирующие средства,

  • средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).

Как сообщал OBOZREVATEL, постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также на средства индивидуальной защиты.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
продукты Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
7
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги