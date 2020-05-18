В Украине 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение.
Как сообщила Госпотребслужба, речь идет также о товарах противоэпидемического назначения.
Как это будет?
До окончания карантина контролирующие органы будут призывать к изменению розничных цен на ряд товаров в случае их роста.
Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем 5%.
Декларирования изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированного электронной подписи в Госпотребслужбу через ее официальный сайт.
Цены на продукты
112 Украина
Какие продукты будут контролировать
В перечень социально значимых товаров правительство внесло:
гречку,
сахар,
пшеничную муку высшего сорта,
макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта),
пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%,
ржано-пшеничный хлеб,
яйца категории С1,
тушку куриную,
минеральную воду без газа,
сливочное масло жирностью 72,5%.
Товары противоэпидемического значение в списке
В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых:
парацетамол,
антисептики и дезинфицирующие средства,
средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).
Как сообщал OBOZREVATEL, постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также на средства индивидуальной защиты.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.