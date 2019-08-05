В Украине водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды: что произошло

Ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" допустила, что уже с 20 августа в Украине водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.

Это может произойти из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий, сообщила вице-президент ассоциации Ольга Бабий, передает УНИАН.

"Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна – не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину", – сообщила Бабий.

По ее словам, переход на почасовую подачу ресурса может коснуться в первую очередь городов областного значения, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию. Это, в частности, Ужгород, Житомир, Сумы и другие.

Вице-президент "Укрводоканалэкологии" подчеркнула, что с запуском нового рынка в июле произошла "беспрецедентная ситуация" – единоразовое повышение стоимости электроэнергии на 25% для коммунальных потребителей.

В то же время, по ее словам, тариф соответствующим образом не был пересмотрен со стороны регулятора.

"Мы обращаемся к органам прокуратуры, Службы безопасности, Совета нацбезопасности, Администрации президента и Кабмина срочно вмешаться в ситуацию. Потому что мы видим, что если ситуация законодательно не урегулируется до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а впоследствии техногенные аварии в городах Украины", – резюмировала Бабий.

Уже с 20 августа в Украине водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине после вступления в силу нового закона о рынке электроэнергии более 1,3 тыс. предприятий могут остаться без электроэнергии. Среди них – водоканалы, предприятия обороны, коммунальный транспорт.

По экспертным оценкам, только за 2018 год общая задолженность украинских потребителей за поставки электроэнергии выросла с 28 до 33 млрд грн.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!