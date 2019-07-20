В Украине внезапно разблокировали десятки сайтов роспропаганды: нашлась лазейка

В Украине внезапно стали доступны на некоторое время российские сайты, которые попали под запрет после указа президента в 2017 году из-за лазейки в законе.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что решение о блокировании выполняют далеко не все провайдеры.

"Несколько месяцев назад "Лаборатория цифровой безопасности" проверила 70 провайдеров. Оказалось, 20 из них не блокируют даже половину из санкционного списка. В первую очередь ограничивают доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассники", а вот менее известные ресурсы зачастую остаются доступными", - сказано в тексте.

Как поясняется, установленный на смартфоне сервис, находясь в сети провайдера, автоматически проверял доступ к указанному перечню сайтов. Тогда в общей сложности проверили доступ к 264 сайтам.

"Но проверили только 70 провайдеров. В то время как в Украине доступ к интернету обеспечивают около 5 тыс. провайдеров! Некоторые из них принципиально отказываются от ограничений. Мол, постановление СНБО обязательно для государственных органов, а частный бизнес готов выполнять исключительно законы", - отмечается в материале.

Юрист Александр Плахотник подтвердил такую информацию, однако добавил, что сам указ ввел в действие президент, а уже его распоряжения обязательны для выполнения на всей территории страны.

Таким образом провайдер, который отказывается ограничивать доступ, может понести административную ответственность – штраф в размере до 3,4 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля в Украине часть провайдеров начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте" и другим пропагандистским ресурсам.

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