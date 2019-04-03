В Украине уже снизили цену на газ: как изменится тариф

В Украине с апреля 2019 года снизили цену на газ для населения с 8,55 грн за куб. до 8,38 грн за куб., то есть на 17 копеек за куб.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом компания выполнила распоряжение правительства.

"Мы уже выполнили сегодняшнее поручение премьер-министра и с 1 апреля продаем газ населению по цене ниже 8,55 грн", - говорится в сообщении НАК в Twitter.

В частности, НАК еще 19 марта опубликовала ценовые предложения на газ с 1 апреля 2019 года для потребителей. Стоит отметить, что еще в марте компании "Нафтогаза" воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для бытовых потребителей.

"Учитывая это, "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8, 55 грн за куб. м", - говорится в пояснении.

В то же время, промышленные потребители "Нафтогаза" будут покупать газ на условиях предоплаты, по цене 5,9 тыс. грн/тыс. куб. м.

В компании утверждают, что им удалось снизить цену на газ за счет снижения собственной маржи.

"Повлиять на маржу других компаний-поставщиков мы не можем, это частные компании", - пояснили в НАК.

Кроме того, в "Нафтогазе" утверждают, что обязаны продавать газ компаниям-поставщикам по цене, установленной в постановлении №867, поэтому призывают Кабмин отменить "существующий режим ПСО и убрать посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой "Нафтогаз" и бытовыми потребителями".

В то же время, в "Нафтогазе" заявляют, что не принимали участия в разработке документа, на который ссылается правительство, и им еще неизвестно, о чем в нем говорится.

Підтримуємо бажання уряду привести ціни на газ для населення до ринкових умов. Нафтогаз не брав участь у розробці цього документу, і нам ще невідомо, що міcтиться у ньому https://t.co/YueHRVMPu2 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 3 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 3 апреля, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 апреля тариф на газ будет устанавливать "Нафтогаз", а не Кабинет министров. Это приведет к значительному снижению стоимости голубого топлива для населения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!