В Украине установили новые тарифы на газ: сколько теперь заплатим и когда взлетят суммы

В Украине "Нафтогаз" на июнь снизил тариф на газ для населения на 6% – до 2,14 грн за кубометр (без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку). Также в этой цене не учитывается и размер абонплаты, который уже в следующем месяце взлетит на 24%.

О снижении тарифов заявили в пресс-службе "Нафтогаза". К примеру, в Николаеве кубометр газа в мае стоил 2,94 грн, а в июне – 2,78 грн. Допустим, что летом семья на подогрев еды и воды тратит 25 кубометров голубого топлива. Если в прошлом месяце за такой объем нужно было заплатить 88,2 грн, то за этот месяц – около 73,5 грн.

Правда, стоит учитывать, что отдельно нужно вносить и абонплату за газ. В июле абонентскую плату увеличат почти на 24%.Ее размер у всех разный. С одной стороны, он зависит от поставщика, а с другой – от того, сколько за "газовый год" (с октября по октябрь) голубого топлива вы потратили.

К примеру, если в среднем вы расходовали 90 кубометров газа (отапливали дом) и живете в Николаеве, то до июля абонплата составит 98,1 грн, а после – 121,5 грн. То есть платежка увеличится на 23,4 грн.

"В июне 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,14 грн за кубометр (без учета НДС , наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 6% меньше по сравнению с маем 2020 года", – говорится в заявлении "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на газ упали на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на уровне 4,3-4,2 грн за куб. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.