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В Украине упростили проверку льгот, субсидий и пенсий: что изменится

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Кабинет министров внес изменения в порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

В частности, во время заседания правительства в среду, 22 мая, без предварительного обсуждения были приняты несколько постановлений, которые списком зачитал премьер-министр Владимир Гройсман, передает АИФ.

Согласно документу, Министерство финансов сможет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, в том числе персональные данные.

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Эту информацию обязаны подавать следующие структуры:

  • органы, которые осуществляют государственные выплаты;

  • центральные и местные органы исполнительной власти;

  • другие государственные органы;

  • органы местного самоуправления;

  • банки;

  • фонды общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования;

  • учреждения, организации и предприятия, входящие в сферу управления государственных органов, которые являются владельцами или администраторами автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных информации о реципиентах.

При этом правила получения пенсий и социальных выплат внутренне перемещенными лицами пока не поменялись.

Таким образом, указанные выплаты могут отменить в случае пребывания ВПЛ на оккупированных территориях Донецкой или Луганской областях более 60 дней.

Министерство финансов сможет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат

Министерство финансов сможет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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