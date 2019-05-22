В Украине упростили проверку льгот, субсидий и пенсий: что изменится

Кабинет министров внес изменения в порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

В частности, во время заседания правительства в среду, 22 мая, без предварительного обсуждения были приняты несколько постановлений, которые списком зачитал премьер-министр Владимир Гройсман, передает АИФ.

Согласно документу, Министерство финансов сможет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, в том числе персональные данные.

Эту информацию обязаны подавать следующие структуры:

органы, которые осуществляют государственные выплаты;

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

банки;

фонды общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования;

учреждения, организации и предприятия, входящие в сферу управления государственных органов, которые являются владельцами или администраторами автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных информации о реципиентах.

При этом правила получения пенсий и социальных выплат внутренне перемещенными лицами пока не поменялись.

Таким образом, указанные выплаты могут отменить в случае пребывания ВПЛ на оккупированных территориях Донецкой или Луганской областях более 60 дней.

Министерство финансов сможет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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