В Украине тайно выбрали нового главу Одесской таможни: что об этом известно

Министерство экономического развития и торговли Украины прислало на согласование кандидатуру Евгения Кодиса в качестве нового главы Одесской таможни.
Кодис является человеком Ореста Фирманюка, которого называют одним из крупнейших контрабандистов страны. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщили информированные источники.
В частных разговорах с таможенниками он регулярно ссылается на тесное общение с Алексеем Гончаруком. Фирманюк работает на терминале "Бонд" поста "Черноморск".
На терминале "Бонд" автомобили с грузами, подконтрольными Фирманюку, пользуются особым вниманием. Фирманюк также один из многолетних при всех властях воротил.
Новость дополняется...
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Украинская таможня" на OBOZREVATEL.