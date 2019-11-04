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4 ноября • обновлено в 10:58
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В Украине тайно выбрали нового главу Одесской таможни: что об этом известно

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Министерство экономического развития и торговли Украины прислало на согласование кандидатуру Евгения Кодиса в качестве нового главы Одесской таможни.

Кодис является человеком Ореста Фирманюка, которого называют одним из крупнейших контрабандистов страны. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщили информированные источники.

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В частных разговорах с таможенниками он регулярно ссылается на тесное общение с Алексеем Гончаруком. Фирманюк работает на терминале "Бонд" поста "Черноморск".

На терминале "Бонд" автомобили с грузами, подконтрольными Фирманюку, пользуются особым вниманием. Фирманюк также один из многолетних при всех властях воротил.

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Тема
Украинская таможня
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
А что такое "тайно выбрать"?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Нові обличчя
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