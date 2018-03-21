В Украине средняя зарплата вырастет до 10 тысяч: названы сроки

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в Украине средняя заработная плата может вырасти до 10 тыс. гривен уже в октябре-ноябре текущего года.

Кроме того, по его словам, в Украине уже сейчас есть множество вакансий с заработной платой более 15 тыс. гривен, сообщает "Урядовий портал".

"На сегодня тысячи вакансий, заработная плата в которых превышает 15 тыс. гривен. Причем это не только Киев. Это и Полтавская и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату", – сообщил Розенко.

Вице-премьер-министр отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, правительство работает и над улучшением условий труда.

"Здесь, безусловно, речь идет и о мобильности рабочей силы, и об улучшении инфраструктуры, и о расширении возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа и мы работаем по каждому этому направлению", – резюмировал Розенко.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине в январе средняя зарплата выросла на 28,3%.