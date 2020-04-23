В Украине снова подешевел бензин: сколько стоит топливо на АЗС

В Украине крупнейшие сети автозаправочных станций снизили цены на бензин и дизельное топливо на фоне падения спроса на топливо из-за введенных карантинных мер.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Так, сети автозаправок ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива в среднем на 50 копеек за литр. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 - до 25,49 грн/л.

Также 23 апреля сразу на 1 грн/л снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и ДТ в этой сети предлагается по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л.

Снижение розничных цен началось с 10 марта. За этот период ОККО и WOG опустили цены на 2,5 грн/л (на 9%), Glusco - на 3,40 грн/л (на 13%). Средняя цена по Украине за этот период упала почти на 3 грн/л. В начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.

Бензин в Украине подешевеет еще сильнее Reuters

Эксперты ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Как сообщает OBOZREVATEL, если цены на нефть продержатся на низком уровне еще месяц, то стоимость топлива на АЗС Украины может упасть до 16 грн за литр бензина А-95, и до 14 грн за литр дизеля.

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