В Украине снизят цену на газ еще на 5,5%: принято решение

Цена на газ для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем, и составит не более 4,64 тыс. гривен без НДС за тысячу кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Таким образом, цена на газ для населения снизится в общем на 25%.

"Несмотря на сопротивление монополиста, мы нашли решение и заставили "Нафтогаз" продавать населению газ дешевле. Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС. В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" рассчитал новую цену природного газа для населения — она составит 4905,67 гривни за тысячу кубометров. По сравнению с июнем стоимость газа уменьшилась на 648 гривен, или на 11,7%.

Также в июле украинские потребители будут платить за газ на 21% меньше, чем в апреле. Но что произойдет с тарифами в отопительный сезон — спрогнозировать сейчас невозможно. Об этом заявил в эфире ObozTV представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, комментируя снижение цены на газ в июле еще на 10,4%.

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