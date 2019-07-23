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В Украине снизят цену на газ еще на 5,5%: принято решение

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Цена на газ для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем, и составит не более 4,64 тыс. гривен без НДС за тысячу кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Таким образом, цена на газ для населения снизится в общем на 25%.

"Несмотря на сопротивление монополиста, мы нашли решение и заставили "Нафтогаз" продавать населению газ дешевле. Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС. В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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В Украине снизят цену на газ еще на 5,5%: принято решение

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" рассчитал новую цену природного газа для населения — она составит 4905,67 гривни за тысячу кубометров. По сравнению с июнем стоимость газа уменьшилась на 648 гривен, или на 11,7%.

Также в июле украинские потребители будут платить за газ на 21% меньше, чем в апреле. Но что произойдет с тарифами в отопительный сезон — спрогнозировать сейчас невозможно. Об этом заявил в эфире ObozTV представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, комментируя снижение цены на газ в июле еще на 10,4%.

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Тема
Цена на газ
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
газ Украина Кабинет министров Украины
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба подякувать Медведчука и пана Владимира Владимировича Путина
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Макарский Александр, Это бутылкожопое недоразумение залезло в гугл переводчик и ему "...Поблагодарить Медведчука...." перевело - "...подякувать Медведчука..." Эта бестоллочь скаленвставательная так и накалякала! =)))))))))))
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Макарский Александр, причем тут медведчук и тем более }{уйло?! Ты чего несешь?
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Dell Alex
Dell Alex
Но команда прохвессиналов Зе отенесет это счет своих побед )))))))
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