В Украине резко выросли зарплаты: где получают больше всего

В Украине по состоянию на июнь 2020 года средняя номинальная заработная плата выросла на 7,4% по сравнению с июнем 2019-го. Сейчас такой оклад составляет 11 579 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики. Если сравнивать заработную плату с майской, то в июне она увеличилась на 9,8%.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2020-го составила 11579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн)", – говорится в отчете Госстата.

Динамика средней зарплаты Сайт Госстата

Самые высокие средние зарплаты:

финансовая и страховая деятельность – 19324 гривень;

информация и телекоммуникации – 18926 гривень;

госуправление и оборона, обязательное социальное страхование – 16386 гривень.

Самые низкие средние зарплаты:

временное размещение и организация питания – 5207 гривень;

операции с недвижимым имуществом – 8786 гривень;

здравоохранение и предоставление социальной помощи – 8841 гривень.

Регионы с самыми высокими зарплатами:

Киев – 16393 гривень;

Киевская область – 12445 гривень;

Донецкая область – 11795 гривень.

Области с низким зарплатами:

Черновицкая – 9504 гривень;

Херсонская – 9586 гривень;

Волынская – 9615 гривень.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн в месяц. В 2019 "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.

Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

1 сентября 2020 – до 5000 гривень;

с 1 января 2021 – до 6000 гривень;

с 1 июля 2021 – до 6500 гривень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине спрогнозировали, каким будет рост заработной платы в ближайшие три года.