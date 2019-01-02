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В Украине резко подорожало отопление: новые тарифы

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В Украине с 1 января 2019-го выросли тарифы на отопление и горячую воду. В среднем за коммунальные услуги придется заплатить на 24% больше. К примеру, в Ривно цены повысили на 30%, а в Харьковской области – на 18%.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 декабря. Как отмечают в комиссии, на субсидиантов нововведения никак не повлияют, они будут платить так же, как и до подорожания. "Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа – 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", – отмечают в НКРЭКУ.

В Украине резко подорожало отопление: новые тарифы

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Как выросли цены:

  • Днепропетровская область – подорожание на 16-18% (зависимо от предприятия)

  • Донецкая область – на 12%

  • Запорожская область – на 19-20%

  • Ивано-Франковская область – на 18%

  • Киевская – на 19%

  • Львовская – на 17-19%

  • Николаевская – на 19-21%

  • Полтавская – на 19%

  • Ривненская – на 18%

  • Сумская – на 17-24%

  • Харьковская – на 18%

  • Хмельницкая – на 18-19%

  • Черкасская – на 18-21%

  • Черниговская – на 16%

Предприятия же учли в новых ценах не только подорожание газа, но и рост зарплат (у отдельных поставщиков заработные платы выросли на 40%), инфляцию, подорожание ремонтных работ и т. д. В результате только в двух областях рост цен составил до 16% – в Черниговской и Донецкой.

Среди причин для такого роста называют: подорожание электроэнергии, рост зарплат, подорожание газа и воды. Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявляет, что повышение тарифов необходимо для того, чтобы предприятия смогли покупать газ и предоставлять услуги населению. Правда, также стоит отметить, что в тарифах учитывают потери при генерации и транспортировке, прибыль компаний. А вопрос, насколько эффективно предприятия распоряжаются полученными за счет роста тарифов средствами, остается на совести руководителей предприятий и местной власти.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина не получила бы очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Напомним, что в некоторых городах Украины уже повысили тарифы на тепло, при этом не учитывали повышения стоимости голубого топлива. В НКРЭКУ заявили, что такое решение приняла местная власть.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
тарифыкоммунальные услуги
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Basharimov Igor
Basharimov Igor
В сети появилась иформация от Супрун, хохлам для снятия стресса рекомендуется трахать друг друга в очко.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Ну вот как это комментировать? Всё, что можно уже на эту тему наговорили. А если вдруг появятся заголовки типа "В Украине резко понижены тарифы на тепло", "Украинские пенсии увеличились в три раза", значит, Путин ввёл-таки войска и Незалежная присоединилась к Таможенному Союзу.
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Трушин Андрей
Трушин Андрей
Ivanov Valeriy, никак не комментировать.Подальше от России любой ценой. Можно разрушить государство, ввергнуть в нищиту миллионы своих сограждан ради великой идеи. На Украине крайне глупые и недаоьновидные руководители - они живут и управляют государством лозунгами и речевками и не задумываются о завтрашнем дне.
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