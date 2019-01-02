В Украине резко подорожало отопление: новые тарифы

В Украине с 1 января 2019-го выросли тарифы на отопление и горячую воду. В среднем за коммунальные услуги придется заплатить на 24% больше. К примеру, в Ривно цены повысили на 30%, а в Харьковской области – на 18%.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 декабря. Как отмечают в комиссии, на субсидиантов нововведения никак не повлияют, они будут платить так же, как и до подорожания. "Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа – 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", – отмечают в НКРЭКУ.

Как выросли цены:

Днепропетровская область – подорожание на 16-18% (зависимо от предприятия)

Донецкая область – на 12%

Запорожская область – на 19-20%

Ивано-Франковская область – на 18%

Киевская – на 19%

Львовская – на 17-19%

Николаевская – на 19-21%

Полтавская – на 19%

Ривненская – на 18%

Сумская – на 17-24%

Харьковская – на 18%

Хмельницкая – на 18-19%

Черкасская – на 18-21%

Черниговская – на 16%

Предприятия же учли в новых ценах не только подорожание газа, но и рост зарплат (у отдельных поставщиков заработные платы выросли на 40%), инфляцию, подорожание ремонтных работ и т. д. В результате только в двух областях рост цен составил до 16% – в Черниговской и Донецкой.

Среди причин для такого роста называют: подорожание электроэнергии, рост зарплат, подорожание газа и воды. Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявляет, что повышение тарифов необходимо для того, чтобы предприятия смогли покупать газ и предоставлять услуги населению. Правда, также стоит отметить, что в тарифах учитывают потери при генерации и транспортировке, прибыль компаний. А вопрос, насколько эффективно предприятия распоряжаются полученными за счет роста тарифов средствами, остается на совести руководителей предприятий и местной власти.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина не получила бы очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Напомним, что в некоторых городах Украины уже повысили тарифы на тепло, при этом не учитывали повышения стоимости голубого топлива. В НКРЭКУ заявили, что такое решение приняла местная власть.