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3 марта • обновлено в 07:05
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В Украине развеяли громкий фейк о Трудовом кодексе

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В Украине СМИ сообщили, что суббота для населения станет рабочей из-за нового проекта Трудового кодекса. Однако соответствующая информация не соответствует действительности.

"Важно запомнить: рабочая неделя остается неизменной – 40 часов. Как работать – удаленно, в офисе или как-то по-другому, решать работнику и работодателю и прописывать это в трудовом договоре", – сообщило на Facebook сообщество По ту сторону новостей.

В частности, в новом Трудовом кодексе предусматривается, что украинцам придется подписывать договоры даже с сезонными работниками и фрилансерами.

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"Будет ли суббота рабочей – зависит от того, что вы пропишете в договоре. Никакой обязательной шестидневной рабочей недели в проектах нет", – говорится в сообщении.

Будет ли суббота рабочей – зависит от того, что работник и работодатель пропишут в договоре

Будет ли суббота рабочей – зависит от того, что работник и работодатель пропишут в договоре

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Трудовой кодекс
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Ш. Олег
Ш. Олег
При чём тут трудовой договор? Оплата труда в будние дни отличается от оплаты в выходные и праздничные дни. Если суббота официально перестанет быть выходным, то зарплата в итоге станет меньше.
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злой укр
злой укр
Ш. Олег, на это и расчёт.
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