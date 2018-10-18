Рада одобрила законопроект из экономического Топ 35: что изменится

Верховная Рада во втором чтении приняла кодекс по процедурам банкротства, который устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом, а также восстановления платежеспособности физического лица.

За соответствующий законопроект №8060 проголосовали 237 народных депутатов (чтобы посмотреть поименное голосование, проскрольте вниз), говорится на сайте украинского парламента.

Целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Одним из самых значимым изменением проекта является возможность признавать банкротами физических лиц. Дела о банкротстве физического лица в соответствии с предложенным проектом должны рассматриваться хозяйственным судом по месту его жительства. Проектом предлагается внедрение двух типов процедур – судебных и досудебных.

Также предусмотрены две судебные процедуры: реструктуризация долгов должника и удовлетворение требований кредиторов, что соответствует мировой практике регулирования указанных правоотношений.

Кодекс Украины по процедурам банкротства изложен в двух книгах: "Корпоративное банкротство" и "Восстановление платежеспособности физического лица".

Документом также предлагается разрешить продавать имущество банкротов исключительно на электронном аукционе через единую систему при обязательном согласовании с кредиторами стартовой цены лота, текста объявления, стоимости содержания.

В то же время из кодекса ко второму чтению убрали нормы относительно автоматизированного ареста счетов, единого электронного реестра должников и мирового соглашения.

Комитет по вопросам экономической политики решил, что кодекс должен вступить в силу через шесть месяцев после официальной публикации документа.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поприветствовал принятие законопроекта.

"+1 законопроект из экономического #топ35 принят в целом 237 "За". #8060 предлагает механизмы, которые призваны помочь предпринимателям и гражданам выйти из состояния банкротства и вернуться к полноценной экономической жизни", - написал он в Twitter.

+1 законопроект з економічного #топ35 ухвалений в цілому 237 "За". #8060 пропонує механізми, які покликані допомогти підприємцям та громадянам вийти зі стану банкрутства та повернутися до повноцінного економічного життя. pic.twitter.com/TWEy0W9YDq — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рада поддержала историческое решение по Конституции.