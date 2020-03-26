В Украине разоблачили схему по подделке лекарств с миллионными оборотами

Правоохранители задержали трех человек, которые наладили схему сбыта поддельных лекарственных средств в Киеве и на территории других украинских городов с ежегодным оборотом в 15 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения", - рассказали правоохранители.

Трех злоумышленников, в том числе организатора "бизнеса", задержали 25 марта. Среди задержанных представитель частной столичной фирмы-дистрибьютора лекарственных средств. В СБУ уточнили, что ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 млн гривен

"В 2016 году дельцы организовали кустарное производство препаратов, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств", - отметили в СБУ

Во время 16 обысков, изъяли около полутысячи ампул, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая три года подделывала дорогие лекарства. В банду входили граждане России, Азербайджана и Индии. Их доходы исчислялись миллионами. Деньги они вкладывали в недвижимость.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!