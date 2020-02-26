В Украине уличили в мошенничестве Украинский народный банк. Фейковое "финучреждение" в интернете и социальных сетях рекламирует предложение инвестировать в свои акции.

Однако в Государственном реестре банков, который ведется НБУ и содержит сведения о государственной регистрации всех финучреждений, отсутствует информация об УНБ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время в Государственном реестре выпусков ценных бумаг отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

Новости Во Львове разоблачили масштабную квартирную аферу на 50 млн гривен

При попытке приобрести акции Украинского народного банка через его сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты акций: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin.

Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить куда были переведены средства клиента.

На сайте проекта отсутствует какая-либо информация о юридическом лице и основаниях предоставления им инвестиционных услуг.

"Комиссия видит, что размещенная по ссылке https://unb.name информация является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности", – резюмировали представители НКЦБФР.

На сайте проекта отсутствует какая-либо информация о юридическом лице и основаниях предоставления им инвестиционных услуг

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!