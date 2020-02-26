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26 февраля • обновлено в 12:13
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Украинский национальный банк уличили в мошенничестве: все подробности

2.3т
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В Украине уличили в мошенничестве Украинский народный банк. Фейковое "финучреждение" в интернете и социальных сетях рекламирует предложение инвестировать в свои акции.

Однако в Государственном реестре банков, который ведется НБУ и содержит сведения о государственной регистрации всех финучреждений, отсутствует информация об УНБ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время в Государственном реестре выпусков ценных бумаг отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

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При попытке приобрести акции Украинского народного банка через его сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты акций: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin.

Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить куда были переведены средства клиента.

На сайте проекта отсутствует какая-либо информация о юридическом лице и основаниях предоставления им инвестиционных услуг.

"Комиссия видит, что размещенная по ссылке https://unb.name информация является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности", – резюмировали представители НКЦБФР.

На сайте проекта отсутствует какая-либо информация о юридическом лице и основаниях предоставления им инвестиционных услуг

На сайте проекта отсутствует какая-либо информация о юридическом лице и основаниях предоставления им инвестиционных услуг

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
афера
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