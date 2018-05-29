В Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма

В оккупированном Крыму уровень освещенности снизился на 26%, что может свидетельствовать об экономическом спаде на полуострове.

"Наиболее видимое снижение уровня освещенности можно наблюдать для центральных районов АР Крым и для населенных пунктов ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг: Ялта, Алушта, Евпатория – Заозерное", – говорится на сайте Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В то же время спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых размещены объекты Черноморского флота и Вооруженных сил России (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка), а также в районе строительства Керченского моста (остров Тузла).

В Министерстве по вопросам оккупированных территорий отметили, что потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. В частности, в странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно отвечает изменению дохода на 1%

Министерство по вопросам оккупированных территорий

Министерство по вопросам оккупированных территорий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали, что делать с Керченским мостом после возвращения Крыма.