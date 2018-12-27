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Остался один день: в Украине приостановят выплаты вкладчикам банков-банкротов

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В Украине временно приостановят выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Отмечается, что это связано с технологическими работами в банковской системе.

"В связи с установлением НБУ порядка работы банковской системы Украины в период завершения 2018 года и необходимостью проведения ФГВФЛ технологических работ, связанных с завершением текущего года и началом нового отчетного года, Фондом гарантирования вкладов будет приостановлено выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков — с 13:00 28 декабря 2018-го до 09:00 3 января 2019-го", — говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки начали процедуру списания кредитов. Украинские банки — худшие в Европе по уровню плохих кредитов. Согласно оценкам Нацбанка, около 54% выданных кредитов — нерабочие. То есть деньги не возвращают. Однако, как показывает статистика, постепенно уровень плохих кредитов сокращается, в том числе благодаря списанию.

Стало известно, когда должникам можно не возвращать деньги.

Остался один день: в Украине приостановят выплаты вкладчикам банков-банкротов

Читайте все новости по теме "Банкротство банков в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Банкротство банков в Украине
Место
Украина
Теги
Фонд гарантирования вкладовУкраинабанк
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