В Украине предложили усилить уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов

В Украине усиление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательство может помочь искоренить существующие схемы уклонения от налогообложения.

Прежде всего такие меры необходимы в случае нанесения государству вреда в крупном и особо крупном размере, заявила директор департамента административного обжалования и судебного сопровождения Государственной фискальной службы Украины Ирина Антоненко в интервью UBR.

Для борьбы со схемами уклонения от налогообложения, по ее словам, также нужно ввести четкую и конкретную базу, которая бы определяла фиктивные операции. Кроме того, необходимо лишить плательщиков права отображать в налоговой отчетности такие операции.

"Независимо от факта регистрации налоговой накладной в ЕРНН, если мы выявим такую фиктивную операцию в результате документальной проверки", – сообщила Антоненко.

Представительница ГФС отметила, что также важно установить ответственность в виде аннулирования регистрации плательщика НДС за систематическое уклонение от налогового контроля при отсутствии компании по месту регистрации.

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