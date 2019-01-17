МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине появятся новые деньги: о чем речь

1.9тЧитать материал на украинском

В Украине в 2019 году в оборот могут ввести монету номиналом 5 грн.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на встрече с журналистами в Киеве. Новые меры предусматривает денежный ряд. По его словам, также планируется выпуск монеты номиналом 10 грн, но осуществить его не получится в 2019 году.

"Денежный ряд предусматривает введение монет по 5 и 10 грн. В этом году не готов сказать. 5 грн, возможно, будет в этом году, 10-гривневой монеты точно не будет", – пояснил Смолий.

Отмечается, что такие монеты обходятся Нацбанку дешевле. При этом банкноты 1,2,5 и 10 грн будут выпускать только для коллекционеров, а из оборота их изымут.

Новости
В Украине введут новые деньги, а доллар будет ''плавать'': чего ждать в 2019-м

Монета номиналом 5 гривен

Монета номиналом 5 гривен

bank.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел всплеск мошенничества. Фальшивые деньги могут попасться на каждом шагу. Подделки изымали даже из банкоматов и касс. Современные фальшивомонетчики научились обманывать терминалы и детекторы валют, которые используют в супермаркетах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Теги
бумажные деньгиНациональный банк Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Никоноров Александр
Никоноров Александр
а что за усатый селянин на обороте?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Родина нуждается в героях,а писта рожает Кожедубов.Беда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Русланчик, ты опять процедуры пропускаешь? Откушай галапиридольчику, успокойся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги