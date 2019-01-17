В Украине появятся новые деньги: о чем речь

В Украине в 2019 году в оборот могут ввести монету номиналом 5 грн.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на встрече с журналистами в Киеве. Новые меры предусматривает денежный ряд. По его словам, также планируется выпуск монеты номиналом 10 грн, но осуществить его не получится в 2019 году.

"Денежный ряд предусматривает введение монет по 5 и 10 грн. В этом году не готов сказать. 5 грн, возможно, будет в этом году, 10-гривневой монеты точно не будет", – пояснил Смолий.

Отмечается, что такие монеты обходятся Нацбанку дешевле. При этом банкноты 1,2,5 и 10 грн будут выпускать только для коллекционеров, а из оборота их изымут.

Монета номиналом 5 гривен bank.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел всплеск мошенничества. Фальшивые деньги могут попасться на каждом шагу. Подделки изымали даже из банкоматов и касс. Современные фальшивомонетчики научились обманывать терминалы и детекторы валют, которые используют в супермаркетах.

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