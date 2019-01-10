Доллары будут продавать в сети и на улице: что известно о нововведении НБУ

С 7 февраля банки Украины смогут предлагать клиентам покупку и продажу валюты в сети. Это будет происходить в системах интернет-банкинга.

Об этом ObozTV рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Он пояснил, что покупка валюты в форме банкнот для обычного гражданина не особо удобна.

"Люди могут получить изношенные купюры, или потерять их. А если речь идет об операциях с собственными сбережениями, то намного удобнее и современнее проводить такие операции в онлайне через интернет-портал банка", – уточнил Пономаренко.

Чиновник напомнил об еще одной банковской инновации: появлении на улицах украинских городов терминалов по продаже валюты. По его словам, это дань прогрессу в банковской сфере, ведь подобные автоматы уже давно существуют во всем мире.

"Поэтому нет причин для того, чтобы они не работали в Украине. Это интересное направление бизнеса. Но пока что я не думаю, что это существенно изменит ситуацию на валютном рынке и на каждом шагу появятся терминалы", – подытожил Пономаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с февраля 2019 года часть украинцев сможет получать зарплаты в долларах, а некоторые рубли запретят.

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