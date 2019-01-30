В Украине помогут заплатить за няню для ребенка: сколько денег дадут

В Украине с 1 января 2019 года семья с ребенком не старше трех лет сможет получать 1626 гривен ежемесячно на оплату услуг няни.

На заседании в среду, 30 января, Кабинет министров утвердил порядок возмещения средств по программе "муниципальная няня".

Согласно принятому решению, с 1 января 2019 года власти обязаны возмещать стоимость услуг по программе "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года — 1626 гривен.

Компенсация будет ежемесячно перечисляться одному из родителей или опекуну. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в государственном бюджете на данные цели заложено 500 млн грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, как будет работать схема предоставления помощи: родители сперва должны заключить официальный договор с няней.

Уряд цьогоріч впроваджує послугу #МуніципальнаНяня. Як це працює: батьки укладають офіційний договір з нянею і щомісячно отримують відшкодування - 1626 грн. Фактично суму податків із заробітної плати няні сплачуватиме держава. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 30 января 2019 г.

Муниципальной няней может быть какое-либо физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услугу по уходу за детьми, кроме государственных и коммунальных детских садов, и которое заключило договор об предоставлении услуг по уходу за ребенком до трех лет.

UaUa.INFO

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что нужно сделать для получения денег на "муниципальную няню".

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