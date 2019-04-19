В Украине показали, как изменились зарплаты военных с 2014 года

В Украине в 2014 году солдат-стрелок вне зоны проведения антитеррористической операции получал выплату в размере 2,3 тыс. гривен.

В первые два года боевых действий на Донбассе зарплата военнослужащих была на 30% меньше, чем средняя зарплата украинцев, говорится в Telegram-канале "НачШтабу".

Уже в 2016 году денежное довольствие военных возросло на 35% по сравнению со средней зарплатой – до 7 тыс. гривен.

С 2018 по 2019 годы зарплаты военных не из зоны проведения АТО выросли на 26,2% – с 9 до 11 тыс. гривен.

Бойцы в зоне АТО на второй и третьей линиях обороны в 2014 году получали 5,6 тыс. гривен. Рост выплат на 45% произошел в 2017 году, когда солдаты начали получать 11,5 тыс. гривен.

В 2018 году выплаты подняли еще на 40% – до 13,5 тыс. гривен, а в 2019 году состоялось повышение выплат на 25% – до 16,8 тыс. гривен.

Военные на передовой сначала получали такие же выплаты, как и бойцы на второй и третьей линиях обороны – 5,6 тыс. гривен. В 2016 году военнослужащим подняли выплаты почти на 100% – до 11,2 тыс. гривен.

В 2017 году выплаты выросли на 51,8% и составили 19 тыс. гривен, а сейчас солдат-стрелок на первой линии обороны получает 23,5 тыс. гривен в месяц.

Telegram-канал "НачШтабу"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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