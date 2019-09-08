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9 сентября • обновлено в 11:13
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Продукты в Украине подорожают: озвучен прогноз до конца года

13.9т Читать материал на украинском

В Украине до конца 2019 года вырастут цены на основные продукты питания – молоко, мясо, хлеб, овощи.

О темпах инфляции в стране рассказал в эфире ObozTV глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, инфляция с сентября будет расти, однако подорожание продуктов не будет существенным, поскольку "дальше дорожать уже некуда".

"Молочная продукция будет дорожать до конца года в среднем на 4% по сравнению с сегодняшним днем. Белый и черный хлеб подорожает процентов на 6. Они будут одним из лидеров подорожания", – сообщил он.

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"Мясо растет в этом году довольно маленькими темпами. Лишь на 1% выросло из-за того, что спрос небольшой. Несмотря на то, что номинально мы получаем все больше и больше, по факту не можем себе позволить мясо. Это сдерживает спрос, и мясо подорожает на 1,5-2% до конца года при потребительской инфляции 3-3,5% с сентября по декабрь", – спрогнозировал Дорошенко.

При этом экономист отметил, что наиболее сложно в Украине прогнозировать цены на овощи.

"В декабре этого года мы увидим цену ниже, чем была в апреле. В апреле мы видели максимум цен, которые только возможны. Мы видели цены на лук, на капусту 33-40 грн. Сейчас мы их покупаем по 8-10 грн в опте или несколько килограммов на рынке. Мы будем видеть подорожание не такое существенное в конце года, возможно, гривен по 15 будем покупать", – сказал он.

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Дорошенко также добавил, что украинцы по статистике тратят на продукты 40-50% своих доходов.

Продукты в Украине подорожают: озвучен прогноз до конца года

shoppingpl.com

Как писал OBOZREVATEL, этим летом цены на овощи и фрукты в Украине существенно выросли по сравнению с прошлым годом.

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Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
Теги
цены инфляция продукты
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Молоко, хлеб, овощи.. Цэ европейская, "аграрная страна"..
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Кирилівський Сашко
Кирилівський Сашко
Думаю, что в текущем сезоне поставщики плодоовощной продукции повторят финт прошлого сезона, когда они очень дёшево "продали" всю заготовку зарубежной фирме (фирмам), а затем очень дорого "купили" в них эту же продукцию, и уже за валюту. Отсюда и цены на лук и капусту были 30-40 грн за килограмм. В текущем сезоне возможно к ним добавится картошка, свекла и морковка, а может и ещё что-то.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кирилівський Сашко, Главное, что Сенцов на свободе!!!
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