Украинцам пересчитают тарифы на газ: сколько заплатим и что подорожает

В Украине ожидается повышение стоимости дизельного топлива, сжиженного и природного газа, что совсем скоро отобразится на ценах на заправках и в коммунальных платежках украинцев.

Такой пессимистический прогноз связан с несколькими факторами. Подробнее о них, и насколько серьезным будет подорожание – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Спецпошлины и плохая логистика может привести к повышению цен на дизтопливо и сжиженный газ на одну гривню.

В то же время угроз для подорожания бензина нет.

С приходом холодов и началом отопительного сезона цена на газ может подорожать на 20-25%.

Подорожание "дизеля" и сжиженного газа

Рост цен по данным видам горючего в первую очередь связан с решением предыдущего состава Кабинета министров ввести специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизтоплива из России. С августа за ввоз дизеля надо платить спецпошлину в размере 3,75%, в октябре же она вырастает до 4%.

"Введение спецпошлин на импорт "дизеля" и сжиженного газа из России уже привели к дефициту этих видов ресурса, и, скорее всего, это приведет к росту цен на заправках на одну гривню, а сжижений газ может еще больше", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Заправка

Второй момент — это то, что трейдеры вынуждены переориентироваться с поставок через трубопровод на импорт горючего морем и железной дорогой. Такой вид транспортировки обходится гораздо дороже, кроме того, блокируются разгрузки судов в портах Черного моря, а у "Укрзалізниці" часто не хватает подвижного состава, который потом еще и простаивает неделями на узловых станциях железной дороги.

"Сейчас с перепугу ресурсы накопили, но их стоимость гораздо дороже, чем тех, которые поступали в Украину по трубе с РФ. Теперь их заменили морскими поставками, а они обременены штрафными санкциями за простой, пока там "энерготаможня" свои какие-то цели преследовала и безосновательно задерживала грузы с дизельным топливом", – говорит эксперт энергорынка Леонид Косьянчук.

"За простой вагонов и танкеров будет платить конечный потребитель, цены на заправках могут подняться от 50 коп до гривни", – добавил он.

А вот что касается бензина, до здесь эксперты не прогнозируют какого-либо существенного подорожания, что связано со стабильность цен на нефть.

"По бензину пока особых рисков для повышения цены я не вижу. Бензин у нас делается, либо внутри страны, либо везется по импорту, и не из Российской Федерации. Нефть относительно стабильна, курс доллара просел, поэтому скорее всего бензин в ближайшее время не подорожает", – сообщил Марунич.

Поднимутся тарифы на газ

Весь текущий год украинцы радовались сообщениям о снижении цены на голубое топливо, которая с начала года упала на 28%.

Сейчас, с учетом налога и всех платежей, конечная цена для украинцев будет колебаться около 5,5-6 грн за кубометр. Хотя еще в прошлом году в планах Кабмина было повышение тарифа почти до 10 грн.

Но уже с этого месяца цена газ может вырасти, чего не скрывают в самом "Нафтогазе": "С завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине", – заявили в компании.

До 25 сентября можно купить газ по действующей цене сразу на всю зиму. Правда, субсидия на такую покупку распространятся не будет, так что это выгодно тем семьям, которые самостоятельно оплачивают счета за коммуналку.

Ранее, в комментарии OBOZREVATEL, аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал, что голубое топливо вырастет в цене примерно на 10%. При этом эксперт предполагает, что причина такого подорожания – девальвация гривни. Сами же энергоресурсы в валюте существенно не изменятся в цене.

Марунич же отмечает, что с приближением холодного времени года всегда растет потребление любых энергоресурсов, и если новый Кабмин не предпримет никаких решений, то по действующему постановлению правительства каждый месяц перерасчет цены на газ будет идти в сторону увеличения.

"На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% – до 8,5 грн за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше", – прогнозирует он.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся