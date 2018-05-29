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В Украине подорожал доллар

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Национальный банк во вторник, 29 мая, ослабил курс гривни по отношению к доллару.

В частности, официальный курс гривни к американской валюте был установлен на уровне 26,14 грн/$, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, доллар по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 4 копейки.

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В то же время курс евро упал на 9 копеек до 30,52 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.

Также стало известно, что ждет курс доллара в Украине этим летом.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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