В Украине подорожал доллар

Национальный банк во вторник, 29 мая, ослабил курс гривни по отношению к доллару.

В частности, официальный курс гривни к американской валюте был установлен на уровне 26,14 грн/$, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, доллар по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 4 копейки.

В то же время курс евро упал на 9 копеек до 30,52 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.

Также стало известно, что ждет курс доллара в Украине этим летом.