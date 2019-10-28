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28 октября • обновлено в 11:20
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В Украине стартовал во всех областях

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В Украине по состоянию на понедельник, 28 октября, отопительный сезон стартовал во всех областях.

В частности, объекты социальной сферы отапливаются уже во всех регионах страны, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий Украины, опубликованные в Facebook.

Новости
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В то же время в ведомстве отметили, что жилой фонд не подключен к отоплению в 8 областях:

  • Волынской

  • Закарпатской

  • Львовской

  • Одесской

  • Тернопольской

  • Херсонской

  • Черкасской

  • Черновицкой.

Жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях

Жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях

Министерство развития общин и территорий

Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:

  • Винницкая – 60,9%

  • Днепропетровская – 33%

  • Донецкая – 40,1%

  • Житомирская – 41,2%

  • Запорожская – 4,7%

  • Ивано–Франковская – 80%

  • Киев – 42,8%

  • Киевская – 6,2%

  • Кировоградская – 43%

  • Луганская – 9,8%

  • Николаевская – 6,2%

  • Полтавская – 0,3%

  • Ривненская – 24,8%

  • Сумская – 22,7%

  • Харьковская – 57,8%

  • Хмельницкая – 4,9%

  • Черниговская – 20,1%

Объекты социальной сферы отапливаются уже во всех регионах страны

Объекты социальной сферы отапливаются уже во всех регионах страны

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

  • Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

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Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Навозом топите нацисты?)))
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