В Украине стартовал во всех областях

В Украине по состоянию на понедельник, 28 октября, отопительный сезон стартовал во всех областях.

В частности, объекты социальной сферы отапливаются уже во всех регионах страны, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий Украины, опубликованные в Facebook.

В то же время в ведомстве отметили, что жилой фонд не подключен к отоплению в 8 областях:

Волынской

Закарпатской

Львовской

Одесской

Тернопольской

Херсонской

Черкасской

Черновицкой.

Жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях Министерство развития общин и территорий

Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:

Винницкая – 60,9%

Днепропетровская – 33%

Донецкая – 40,1%

Житомирская – 41,2%

Запорожская – 4,7%

Ивано–Франковская – 80%

Киев – 42,8%

Киевская – 6,2%

Кировоградская – 43%

Луганская – 9,8%

Николаевская – 6,2%

Полтавская – 0,3%

Ривненская – 24,8%

Сумская – 22,7%

Харьковская – 57,8%

Хмельницкая – 4,9%

Черниговская – 20,1%

Объекты социальной сферы отапливаются уже во всех регионах страны

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.

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