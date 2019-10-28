В Украине стартовал во всех областях

В Украине по состоянию на понедельник, 28 октября, отопительный сезон стартовал во всех областях.
В частности, объекты социальной сферы отапливаются уже во всех регионах страны, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий Украины, опубликованные в Facebook.
В то же время в ведомстве отметили, что жилой фонд не подключен к отоплению в 8 областях:
Волынской
Закарпатской
Львовской
Одесской
Тернопольской
Херсонской
Черкасской
Черновицкой.
Жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях
Министерство развития общин и территорий
Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет:
Винницкая – 60,9%
Днепропетровская – 33%
Донецкая – 40,1%
Житомирская – 41,2%
Запорожская – 4,7%
Ивано–Франковская – 80%
Киев – 42,8%
Киевская – 6,2%
Кировоградская – 43%
Луганская – 9,8%
Николаевская – 6,2%
Полтавская – 0,3%
Ривненская – 24,8%
Сумская – 22,7%
Харьковская – 57,8%
Хмельницкая – 4,9%
Черниговская – 20,1%
Объекты социальной сферы отапливаются уже во всех регионах страны
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.
Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.