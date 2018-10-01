В Украине ликвидировали ''советскую норму'' строительста домов

В Украине с 1 октября 2018 года вступили в силу обновленные государственные строительные нормы, которыми отменено обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. "Наконец-то! Эта советская норма теперь не является обязательной", - написал он.

Он также отметил, что во всей Европе такие мусоропроводы уже давно запрещены к использованию, а граждане, в свою очередь, делают все для сохранения экологического состояния природы - тщательно сортируют мусор на переработку.

"В наши же мусоропроводы сбрасывается все без разбора, и это очень вредная привычка, от которой надо избавляться. Только тогда в Украине реально заработает система сортировки мусора. Дома должны строиться по более высоким европейским стандартам, это касается и экологии. Кроме того, без мусоропроводов в прошлом должны остаться грязь и антисанитария и высокие риски пожара в мусорохранилищах, находящихся непосредственно в домах", - отметил он.

Кроме того, согласно новым нормам, необходимость обустройства мусоропроводов в населенных пунктах определяется с учетом принятой системы обращения с отходами.

"Так, вместо мусоропроводов можно использовать, например, подземный или вакуумный способ сбора мусора. Это будет способствовать чистоте в жилых домах населенных пунктов и улучшению экологической ситуации. Обязательная норма проектирования мусоропроводов сохраняется только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых", - добавил Парцхаладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, минрегионстрой прописал случаи, при которых проектировщики или архитекторы должны обновить документацию в соответствии с новыми строительными нормами или могут ее использовать в существующем виде.