Главная Новости
4 января • обновлено в 14:07
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине откроют рынок земли: названа решающая дата

1.7т
Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении уже 14 января.

Об этом написал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook. По его словам, важный законопроект могут вынести на первое в новом году пленарное заседание.

"Разблокировано рассмотрение земельного закона №2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что (ночью 3 января. - Ред.) сравнительная таблица появилась на портале ВР. Соответственно первого пленарного дня 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия", – сказано в сообщении.

Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине

Новости
Кто сможет покупать землю и сколько: Милованов раскрыл детали резонансного законопроекта

По его словам, к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще чем любое другое слово.

Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку. Рассмотрение в зале предлагается сделать за 119 статьей регламента ВР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Алексей Мушак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги