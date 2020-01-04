В Украине откроют рынок земли: названа решающая дата

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении уже 14 января.

Об этом написал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook. По его словам, важный законопроект могут вынести на первое в новом году пленарное заседание.

"Разблокировано рассмотрение земельного закона №2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что (ночью 3 января. - Ред.) сравнительная таблица появилась на портале ВР. Соответственно первого пленарного дня 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия", – сказано в сообщении.

Рынок земли в Украине

По его словам, к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще чем любое другое слово.

Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку. Рассмотрение в зале предлагается сделать за 119 статьей регламента ВР.

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