В Украине откроют рынок земли: названа решающая дата

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении уже 14 января.
Об этом написал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак в Facebook. По его словам, важный законопроект могут вынести на первое в новом году пленарное заседание.
"Разблокировано рассмотрение земельного закона №2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что (ночью 3 января. - Ред.) сравнительная таблица появилась на портале ВР. Соответственно первого пленарного дня 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия", – сказано в сообщении.
Рынок земли в Украине
По его словам, к 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще чем любое другое слово.
Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку. Рассмотрение в зале предлагается сделать за 119 статьей регламента ВР.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
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12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении.
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