МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине окончательно ликвидируют российский банк: что грозит вкладчикам

Читать материал на украинском

В Украине ликвидируют неплатежеспособный российский ВТБ Банк. Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка.

"Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО "ВТБ Банк", гарантируемых Фондом … и признать его несостоявшимся", – сообщила пресс-служба Фонда.

Указанный в сообщении пункт закона предусматривает ликвидацию банка с возмещением со стороны средств по вкладам для физических лиц.

Новости
''Парализовали работу!'' Банк РФ пригрозил Порошенко радикальными мерами
В Украине окончательно ликвидируют российский банк: что грозит вкладчикам

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября НБУ отнес украинскую "дочку" ВТБ Банка к категории неплатежеспособных. 97% вкладчиков финучреждения (около 60 тысяч человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную фондом сумму в 200 тысяч гривен.

28 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода с рынка украинской "дочки" российского ВТБ Банка.

Место
Украина
Теги
банкУкраинаФонд гарантирования вкладов
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Чего грозит Украина потеряла 800-900 мл гривен. А так не какой угрозы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Мы скакали, мы скакали, Пол страны уже просрали... Скачет баба, скачет дед, Скачет гопник и студент. И Кличко пустился вскачь, Как весёлый звонкий мяч! Скачет Петя Порошенко И больная Тимошенко, Скачет Сеня Яценюк, Кто не скачет - тот гавнюк... Крым не скачет, очень жаль... Кто не скачет, тот маскаль! Скачем дружно, все мы рады, Жаль, не скачут - колорады! Скачут жопы, скачут ноги, Веселятся бандерлоги! Выше всех, как обезьяна, Скачет и поёт Руслана, Заменяет даже секс, Ей скакательный рефлекс… Скачет пол страны — дурдом! Помаранчевый синдром... Меркель хлопает в ладоши, Тот, кто скачет - тот хороший И Госдеп, счастливый тоже, Нам скакалками поможет, Их зимой, под Новый год, Полный самолёт пришлёт! Правда маскали, зараза, Нас оставили без газа, Плюнем мы через губу И начнём пердеть в трубу. (Источник) Мы — великая держава Всюду нам почёт и слава, И на суше и на море Всех нагнём, и переможем...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги