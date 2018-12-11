В Украине окончательно ликвидируют российский банк: что грозит вкладчикам

В Украине ликвидируют неплатежеспособный российский ВТБ Банк. Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка.

"Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО "ВТБ Банк", гарантируемых Фондом … и признать его несостоявшимся", – сообщила пресс-служба Фонда.

Указанный в сообщении пункт закона предусматривает ликвидацию банка с возмещением со стороны средств по вкладам для физических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября НБУ отнес украинскую "дочку" ВТБ Банка к категории неплатежеспособных. 97% вкладчиков финучреждения (около 60 тысяч человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную фондом сумму в 200 тысяч гривен.

28 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода с рынка украинской "дочки" российского ВТБ Банка.