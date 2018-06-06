В Украине объяснили, как повышение учетной ставки отразилось на депозитах и кредитах

Решение Национального банка Украины о повышении учетной ставки сказалось на банковских ставках в разных сегментах по-разному.

"Продолжает стопроцентно реагировать межбанковский рынок краткосрочных процентных ставок. Достаточно активно меняются под влиянием монетарной политики и ставки по краткосрочным депозитам и кредитам", – заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "РБК-Украина".

По его словам, краткосрочные депозиты – это, в первую очередь, депозиты юридических лиц, а депозиты физлиц реагируют с запозданием.

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"Мы заметили эту асинхронность, когда мы снижали учетную ставку в первой половине прошлого года. Тогда, вопреки нашей политике, ставки по вкладам населения росли или оставались на том же уровне. И только через некоторое время, ближе к концу года, и эти ставки начали снижаться. Сейчас мы видим, что депозитные ставки для физлиц прекратили снижение, и ряд банков начал их повышать", – сообщил Сологуб.

Замглавы НБУ отметил, что на повышение учетной ставки также отреагировал и рынок гособлигаций.

"Ставки при первичном размещении и на вторичном рынке выросли", – резюмировал Сологуб.

Напомним, 25 января НБУ повысил учетную ставку до 16% годовых, мотивировав этом тем, что ужесточение монетарной политики будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже 1 марта Нацбанк повысил учетную ставку до 17%. Позже банкиры рассказали, как из-за решения регулятора подорожают кредиты для украинцев.