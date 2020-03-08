В Украине резко выросла незаконная вырубка леса: тревожные цифры

Объемы незаконной вырубки леса в Украине за 2019 год выросли почти в семь раз - до 118 тыс. кубометров с 17,7 тыс. кубометров годом ранее.

Об этом рассказал глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий, сообщает "5 канал". По его словам, незаконная вырубка выросли до критического показателя, а общий ущерб государству составил 814 млн грн.

Заблоцкий рассказал, что больше всего незаконных вырубок зафиксировано в Харьковской области, где в прошлом году Гослесагентство выявило ущерб на сумму 51,7 млн грн, в Херсонской - 16,9 млн грн и Житомирской - 5 млн грн.

При этом он отметил тенденцию к увеличению площади лесов. По его словам, в 2019 году лес восстановлен на площади 42 тыс. га, а новые леса созданы на 2,2 га.

Согласно отчету Гослесагентства, объемы восстановления лесов за последние пять лет составили 201,5 тыс. га, что на 6% больше, чем площадь сплошных срубов (190,7 тыс. га).

"Таким образом, за последние 5 лет лесоводы высадили более миллиарда новых деревьев", - говорится в отчете.

Кроме того, за 2019 год предприятия заготовили 15,6 млн кубометров древесины, что на 5,7% меньше по сравнению с 2018 годом - это связано с низким спросом на внутреннем рынке.

Общий объем реализации леса-кругляка на внутреннем рынке в 2019 году составил 13 млн кубометров на общую сумму 11,7 млрд грн, что в сравнении с предыдущим годом, соответственно, на 1,3 млн кубометров и на 1,5 млрд грн меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему экспорта в Европейский Союз незаконно вырубленной древесины.

СБУ разоблачила группу лиц, которые экспортировали с территории Ивано-Франковщины и Буковины незаконно вырубленный лес.

СБУ пресекла работу преступной сети, которая в Харьковской области занималась незаконной вырубкой и переработкой древесины.

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