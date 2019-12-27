Главная Новости
27 декабря • обновлено в 12:49
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Снижение тарифов на газ в Украине: где начали пересчет

1.4т
Читать материал на украинском

В Украине местные власти начали пересмотр тарифов для того, чтобы снизить коммунальные платежи за отопление для населения.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это стало возможным благодаря совместной работе "его команды и президента Украины Владимира Зеленского".

Снижение тарифов на газ в Украине: где начали пересчет

Новости
Газ резко подорожает: назван тариф для украинцев при отсутствии транзита

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого – там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%", – сообщил Гончарук.

При этом глава правительства призвал "всех представителей власти на местах активно приобщаться к процессу". Также чиновник отметил, что происходящее является "только началом".

Напомним, ранее Гончарук заявил, что в декабре коммунальные платежи за отопление могут быть снижены на 30% благодаря пересчету тарифов местными властями. В целом сумма платежей после корректировки с учетом рыночной цены может снизиться на 300-400 грн, отметил он.

При этом чиновник сообщил, что "региональные власти на местах получили в руки все необходимые механизмы", чтобы провести корректировку и перерасчет цены на газ. Это позволит учесть разницу между рыночной ценой на газ и ценой, которая сейчас заложена в тарифах, отметил он.

Сейчас цена газа для населения составляет порядка 6,9 тысячи гривен за тысячу кубометров. При этом на январь-апрель 2020 года цена с учетом стоимости транспортировки может составить вплоть до 8 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Гончарук заявил, что цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Алекс Шухарт
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
коммунальные услуги
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
11
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Коварный план Путина?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги