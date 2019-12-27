Снижение тарифов на газ в Украине: где начали пересчет

В Украине местные власти начали пересмотр тарифов для того, чтобы снизить коммунальные платежи за отопление для населения.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это стало возможным благодаря совместной работе "его команды и президента Украины Владимира Зеленского".

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого – там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%", – сообщил Гончарук.

При этом глава правительства призвал "всех представителей власти на местах активно приобщаться к процессу". Также чиновник отметил, что происходящее является "только началом".

Напомним, ранее Гончарук заявил, что в декабре коммунальные платежи за отопление могут быть снижены на 30% благодаря пересчету тарифов местными властями. В целом сумма платежей после корректировки с учетом рыночной цены может снизиться на 300-400 грн, отметил он.

При этом чиновник сообщил, что "региональные власти на местах получили в руки все необходимые механизмы", чтобы провести корректировку и перерасчет цены на газ. Это позволит учесть разницу между рыночной ценой на газ и ценой, которая сейчас заложена в тарифах, отметил он.

Сейчас цена газа для населения составляет порядка 6,9 тысячи гривен за тысячу кубометров. При этом на январь-апрель 2020 года цена с учетом стоимости транспортировки может составить вплоть до 8 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Гончарук заявил, что цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

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