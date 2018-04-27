В Украине мошенники воруют деньги онлайн: раскрыта новая схема

Мошенники, используя личность сотрудника Госфискальной службы, вымогают деньги у людей через приложение Viber.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Соколовский. Неизвестные создали аккаунт с именем и фотографией главы Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Евгения Бамбизова и просят одолжить $4,5 тыс.

По словам Соколовского, он не единственный, к кому поступили подобные просьбы.

"В 10 утра звонок уже на мобильный. Набирает "Бамбизов"! С просьбой. Маленькой, как для такого уровня, но странной. Одолжить 4,5 тыс.$. До понедельника! При этом не наличкой и не лично, а на карточку, которую укажут! В принципе понятно, но обещаю подумать, не отказываю, еду на работу. Там достаю визитку Евгения Бамбизов, связываюсь с приёмной и узнаю, что я сегодня не первый, к кому от его имени обратились!", – рассказывает Соколовский.

Скриншот переписки Facebook/Александр Соколовский

Сам Евгений Бамбизов также опубликовал предупреждение о мошенниках, которые действуют от его имени.

"Очень прошу всех не вестись на эти провокации и ни в коем случае не платить никаких средств. Это сфабрикованный аккаунт и номер, которые не имеют ко мне никакого отношения. Сообщайте мне о таких случаях через мессенджер ФБ, а также - ставьте в известность полицию", – написал чиновник.