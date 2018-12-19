В Украине ликвидируют "дочку" крупного российского банка: НБУ принял решение

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии украинской "дочки" российского ВТБ Банка.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банк как ликвидатор", – заявили в ФГВФЛ, передает "Интерфакс-Украина".

По словам представителя Фонда, решение о ликвидации финучреждения обусловлено тем, что цена за активы "дочки" российского банка, предложенная единым претендентом, была ниже оценочной стоимости, ожидаемой ФГВФЛ.

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,6 млрд гривен) среди 82 действовавших в стране банков.​

ВТБ Банк ТСН

​27 ноября НБУ отнес украинскую "дочку" ВТБ Банка в категорию неплатежеспособных. Представители регулятора отметили, что 97% вкладчиков финучреждения (около 60 тысяч человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную фондом сумму в 200 тысяч гривен.

3 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц собирался передать активы финучреждения принимающему банку. Представители ФГВФЛ отмечали, что победителю конкурса передаются все гарантированные вклады – их сумма по состоянию на конец ноября составляла 944 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.