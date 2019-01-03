В Украине кардинально пересчитают пенсии: кому и как повысят выплаты

В Украине в 2019 году помимо январского повышения пенсий проведут, как заявляют в Кабмине, масштабную автоматическую индексацию. В этом году стартует пересчет выплат с учетом обновленного показателя зарплаты.

И хотя до высоких пенсий еще далеко, некоторые украинцы "разбогатеют" сразу на 500 и более гривен. OBOZREVATEL разобрался, как и кому пересчитают выплаты в 2019-м.

Как пересчитают выплаты в 2019-м

В Украине с 1 января уже повысили выплаты 500 тыс. военных. Кроме того, еще 2 млн украинцев получили прибавку в связи с повышением минимальной зарплаты. Так, женщины, которые имеют как минимум 30 лет стажа и мужчины с 35 годами стажа имеют право на заслуженном отдыхе получать как минимум 40% минималки.

В декабре 2018-го их пенсия должна была быть на уровне не менее 1489 грн, а на данный момент – 1669 грн (на 180 грн больше). Более кардинальное повышение ожидается в марте. С 1 числа все пенсии пересчитают по формуле. К этому моменту Государственная служба статистики соберет информацию об инфляции, а Пенсионный фонд – о средней зарплате.

Согласно закону, перерасчет должен происходить с учетом средней зарплаты за последние три года (2016,2017 и 2018 года) и инфляции за прошедший год.

Как известно, пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%.

Первый показатель – среднюю зарплату за три прошедших года – и будут пересчитывать. В марте его, согласно подсчетам OBOZREVATEL, повысят примерно на 16-17%. Для примера подсчитаем, как увеличат выплаты украинцев, которые до выхода на заслуженный отдых зарабатывали среднюю зарплату и в два раза выше средней.

Итак, после перерасчета в 2017-м, украинец со средней заработной платой и 40 годами стажа получает примерно 1505 грн. В марте 2019-го, с учетом обновленного показателя заработной платы, эту пенсию могут увеличить до 1761 грн (на 256 грн).

С такими же условиями, но с зарплатой в два раза выше средней, украинец на данный момент получает пенсию в размере 3011 грн. В марте 2019-го такую выплату могут повысить до 3523 грн (на 512 грн).

Помимо этого, в июле и в декабре пройдет плановая индексация. В первый раз минимальную выплату повысят на 67 и 74 грн соответственно. Но коснется это только тех, кто получает минимальные выплаты.

Обещали, но не выполнили

В прошлом году и в Министетртве социальной политики, и в Кабинете министров заявляли о том, что проведенная пенсионная реформа выявила новую проблему. Якобы 3 млн украинцев с большим стажем (от 30 лет) все равно получают около минимальной пенсии из-за того, что в Советском Союзе были маленькие пенсии. Решение проблемы пообещали разработать и презентовать. Однако, до сих пор проблема не решена.

"Например, крестьяне в колхозе – что они могли на трудоднях заработать? Даже когда им начали платить после 1965 года, это были копейки. А санитарки, младший медицинский персонал – их зарплаты 60-80 рублей. 40 лет человек работал и имеет пенсию 1300-1400 гривень", – заявил министр соцполитики Андрей Рева в прошлом году.

Еще одно невыполненное обещание – запуск накопительного уровня пенсионного обеспечения. Так, действующий закон предполагает, что украинцы должны получать как минимум две пенсии: с солидарного уровня (действует сейчас) и с накопительного (должны были запустить). В законе сказано, что в Кабмине должны были до 1 января 2019-го разработать модель накопительных пенсий. Проще говоря, часть выплат из зарплаты должны были аккумулировать на персональном счете. Из этих средств можно было получать вторую пенсию при выходе на заслуженный отдых.

"Нам действительно нужно пройти определенный подготовительный этап для полноценного запуска накопительного уровня. Но мы должны дать четкий сигнал – и экономическая ситуация позволяет говорить об этом – что с 1 января 2019-го уже может полноценно стартовать накопительная система", – заявил еще в 2017 году вице-премьер Павел Розенко. Однако, 2019 год наступил, а накопительная система так и не заработала. Более того, в правительстве даже не презентовали окончательный план и модель ее работы.

Фактически сроки сорваны в очередной раз. А пока накопительные пенсии не внедрили, украинцы могут рассчитывать только на собственные сбережения и ту пенсию, которую они могут получить из солидарного уровня. А она, даже при высоком стаже, в лучшем случае будет на уровне 30% последней зарплаты.