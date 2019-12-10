НБУ поменял правила для банковских карт: как это затронет украинцев

Национальный банк Украины решил осовременить процесс выпуска платежных карточек и правила их использования.

Обновленный порядок осуществления банками эмиссии электронных карточек учитывает современные тенденции на финансовом рынке, говорится на сайте НБУ.

В частности регулятор:

унормировал порядок использования банковских карточек;

унормировал деятельность информационно-технического посредника;

предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;

предусмотрел право эмитировать к счету, открытого на имя недееспособного физлица, электронное платежное средство на имя опекуна;

позволил банку передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов;

определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом;

Также НБУ уточнил требования по:

праву доверенным лицом клиента получать платежную карточку, но без права пользоваться ею;

обязанностям поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.

Национальный банк ожидает, что введение таких требований будет побуждать банки совершенствовать уровень обслуживания.

По словам представителей регулятора, это будет способствовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию карт.

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных карточек

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская банковская система с 5 августа 2019 года перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.

Новые счета теперь будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка.

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