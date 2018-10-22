В Украине исчезнут шампанское и коньяк: что происходит

Привычные для большинства украинцев "коньяк" и "шампанское" в обозримом будущем исчезнут с полок супермаркетов. Что придет на замену и сколько они будут стоить - разбирался OBOZREVATEL.

Интегрируемся в ЕС

Производители алкоголя готовятся к смене ассортимента. Речь идет о таких напитках, как шампанское и коньяк. Шампанским может называться лишь продукция, произведенная во французской провинции Шампань. Коньяком, соответственно, — в одноименном муниципалитете Коньяк.

В рамках подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС на украинском рынке не должно быть продукции, названия которой дублируют европейские аналоги. Поэтому отечественные производители совместно с Кабинетом министров Украины, а также европейскими ассоциациями прописали 10-летний период перехода на новые стандарты. За этот срок украинский винно-коньячный рынок должен максимально адаптироваться к изменениям.

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Как пояснил OBOZREVATEL генеральный директор корпорации “Укрвинпром” Владимир Кучеренко, компании активно работают над изменениями на рынке.

“За это время мы должны наработать аутентичное название, которое заменит украинский “коньяк” наших производителей... Финального названия еще нет, но оно должно быть равноценным. К примеру, в Молдове свой “коньяк” назвали термином “дивин”, – сказал Кучеренко.

Говорить о конкретных названиях пока не время. Винодел заверил, что в Украине не обязательно появится "бренди" или "игристое вино". Более того, сейчас виноделы и правительство рассматривают варианты с привязкой напитка к Украине географически.

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“Мы придерживаемся направления географических названий, как и в ЕС, как и в других странах мира. При этом продукт должен оставаться украинским. То название, которое получится в итоге - будет позицией центральных органов власти и производителей вина”, — пояснил Кучеренко, а также добавил: — К концу переходного периода мы наработаем не только название, но и географические особенности. Также важно, чтобы производители при поддержке правительства и правильной акцизной политики не потеряли прибыль”.

В этой ситуации для производителей вина самым главным остается вопрос — не упадет ли спрос на продукцию. Длинный переходный период, до 2026 года, связан прежде всего с адекватной регуляцией рынка.

Сколько будет стоить

В Украине цена алкоголя существенно зависит от налоговой политики, а именно от акцизов. Как пояснил OBOZREVATEL член комитета по вопросам налоговой политики, народный депутат от Блока Петра Порошенко Михаил Кобцев, стоимость продукта и сам акциз зависят от градуса алкоголя.

"Нужно разделять: есть вино, а есть крепкие напитки. Тут совсем разная политика, хоть и отрасль одна. Что касается винодельческой продукции — у нас в законах все адекватно, мы близки к европейским нормам. Касательно коньяков — украинские производятся из иностранной продукции. Если увидите налоговую базу, там спирт для изготовления коньяков завозится из Северного Кипра", — пояснил нардеп.

По мнению Кобцева, при нынешней политике, крепкие напитки независимо от названия должны облагаться акцизами.

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"Если говорить о наших коньяках, то это не украинская продукция и ее нужно облагать налогами, как и более крепкие напитки — водку. Они должны облагаться налогом. Какая разница, если люди будут пить коньяк 43 градуса, или водку — 40 градусов", — считает нардеп.

Comments

Замглавы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бакуменко отметил, что Верховная Рада делает достаточно для виноделов, поэтому каких-либо скачков цен и акцизов ожидать не стоит.

"Мы пошли навстречу виноделам, убрали лицензию для того, чтобы могли работать небольшие производители, у которых не было денег. Так во всем мире, в Закарпатье, к примеру, есть производители с небольшим количеством виноградников. Верховная Рада это сделала, чтобы дать возможность вырабатывать хорошие вина на территории Украины. Не думаю, что будет тяжелее", — рассказал OBOZREVATEL Бакуменко.