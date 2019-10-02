В Украине хотят сделать проезд по дорогам платным: кого коснется

В Украине могут ввести платный проезд по дорогам для иностранцев.
О таких планах заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве, передает "Укринформ". По его словам, в правительстве сейчас ищут необходимый механизм.
"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат", – сказал Криклий.
Дороги в Украине могут стать платными для иностранцев
Он также добавил, что планируется из государственного бюджета на следующий год получить дополнительные средства на дороги Украины. "Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24 тыс. километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", – подчеркнул министр.
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