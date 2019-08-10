Оплатит государство: сколько будут стоить роды в Украине

Национальная служба здоровья Украины будет платить больницам за роды около 8000-9000 гривен.

"Есть, например, 374 тыс. родов за прошлый год в Украине. Если добавить к расчетам расходов медикаменты, как необходимую часть, то получим тариф на роды. Я не могу назвать его до момента, пока его не утвердили. Но он в пределах 8000-9000 гривен", – сообщил руководитель ведомства Олег Петренко в интервью "Сегодня".

По его словам, эта цифра может корректироваться и будет законной, когда будет утверждена законом о государственном бюджете в приложении "Программа медицинских гарантий".

Руководитель Национальной службы здоровья подчеркнул, что украинцам не придется доплачивать в больницах за роды.

"Если роддом, который заключит с нами договор, будет брать доплату – это будет прямое нарушение договора. В тариф входит все. С вас не могут брать никаких дополнительных оплат", – заявил Петренко.

"Если будут, значит, люди смогут с 2020 года об этом заявить, воспользовавшись нашей горячей линией по номеру 1677 или подать заявление о вымогательстве. Если такие случаи будут задокументированы, то это станет основанием для проверки, а по результатам – приостановление или даже расторжение договора. Я не думаю, что кто-то будет рисковать потерей финансирования", – резюмировал он.

Украинцам не придется доплачивать в больницах за роды

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 декабря повысили размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством. В частности, пособие на детей до 6 лет увеличили до 3 252 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 4 054 гривен.

Одновременно с этим до 485 гривен повысят декретные выплаты для незастрахованных лиц.

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