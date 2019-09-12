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12 сентября • обновлено в 18:22
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В Украине еще раз снизят цену на газ для населения: когда и на сколько

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В Украине в сентябре цена на газ для населения снизится на 3,4% по сравнению с той, которая была установлена в августе.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз-України". Отмечается, что новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины.

"Следовательно, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газзбутам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", – сказано в сообщении.

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В Украине еще раз снизят цену на газ для населения: когда и на сколько

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение стоимости голубого топлива в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

В результате НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров. Соответствующий тариф указывался без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшилась на 7,3%.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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70rus xxx
70rus xxx
Да сколь можно снижать,скоро доплачивать будут потребителям.Завидую.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У вас и так газ дороже чем в явропе, иди-о-ты.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нормально. Повышают на 700%, а снижают на 3%. Це перемога!!!
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